«الشارقة للكتاب» يفتح أبوابه اليوم.. الحكاية تتجاوز حدود الصفحات

وتتسع قاعات المعرض الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً» لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة. ويحتفي المعرض هذا العام بكوريا الجنوبية ضيف شرف، إذ تحضر بثقافتها وتاريخها، فيما يحمل 2033 ناشراً، حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الإمارات.

ويستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية و990 أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات بـ300 ناشر، تلتها مصر بـ284 ناشراً، ثم لبنان بـ94 ناشراً، وسورية بـ62 ناشراً، فيما تمثّلت أبرز المشاركات الأجنبية في حضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 ألف عنوان من اللغات الأخرى.

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة، مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، من بينهم الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتورة مشاعل النابودة، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، والباحثة والكاتبة سعاد العريمي، والروائية والكاتبة فتحية النمر، والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، والكاتب والروائي سعيد البادي، وغيرهم.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام، الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا، والكاتب الكندي مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، ومؤلفة كتاب: «دليل كارينا كابور للحمل»، وتوماس إريكاسون، والكاتب فاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأميركية سونيتا ويليامز، وسوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهندية مونيكا هالان.

وانسجاماً مع شعاره المُلهم لهذا العام «نتحدّث كتباً» الذي يجسّد رؤية المعرض لصناعة الكتاب والثقافة، فإن فعاليات «الشارقة للكتاب» تتجاوز حدود صفحات الكتب ومنصات الناشرين، نحو فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وعروض متنوعة وورش عمل تصل إلى 1700 فعالية تتوزع على ست مساحات، ويشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم.

