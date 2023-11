«الشارقة للكتاب» يطلق دورة «نتحدث كتباً» اليوم

رافق الشيخة بدور القاسمي خلال جولتها أحمد بن ركاض العامري المدير التنفيذي لـهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بكافة الجهود المبذولة من فريق عمل الهيئة واللجان المنظمة لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي البارز، مؤكّدة دوره في إثراء الثقافة والأدب ودعم قطاع النشر محلياً وعالمياً، ومعربة عن تطلّعها لتنظيم دورة استثنائية لهذا العام.

وتتسع قاعات المعرض، الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً»، لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة، فالمعرض هذا العام يحتفي بكوريا الجنوبية ضيف شرف، حيث تحضر بتاريخ ثقافتها وراهنه، بينما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.

يستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة بـ300 ناشر، تليها جمهورية مصر العربية بـ284 ناشراً، ثم جمهورية لبنان بـ94 ناشراً، تليها سوريا بـ62 ناشراً، بينما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، أبرزهم شخصية العام الثقافية للمعرض الروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والإعلامية المصرية ريهام عياد، إلى جانب عدد من الشعراء العرب، منهم الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

