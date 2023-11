«الشارقة الثقافية» تضيء شمعتها الثامنة

وأكّد مدير التحرير، نواف يونس، في مقالته (مصريون كتبوا وأبدعوا باللغة الفرنسية)، أنّ النقاد والأدباء يرون في دراساتهم وقراءاتهم، أن جانباً كبيراً من الأدباء والكتاب، ينحازون إلى القول بالأثر الفاعل والكبير، الذي أحدثته الحملة الفرنسية في المشهد الثقافي المصري، خصوصاً بعد ذلك التلاقح اللغوي، وازدياد مساحة التواصل الأدبي والفكري والفني، ما أوجد تلك العلاقة المتينة والمتنوعة، التي أثرت في الحركة الإبداعية عموماً، إما بطريقة غير مباشرة، عبر الاطلاع على المدارس والتيارات التجديدية، أو بطريقة مباشرة،...

وفي تفاصيل العدد، يكتب يقظان مصطفى عن (الساعاتي)، وابنه رضوان رائدي هندسة الساعات وصناعتها، وتتناول وراد عدنان خضر منجز الشعر الكوبي خوسيه مارتي، وتأثره بالثقافة العربية، فيما يقف رامي فارس الهركي عند دور القاهرة في التاريخ الإنساني، وكيف أن شبابها يتجدد منذ ألف عام، ويأخذنا حسن بن محمد في رحلة إلى مدينة توزر، موطن أبي القاسم الشابي، والتي توجد بها أشهر الواحات في العالم، وتزينها الشلالات وبساتين الفاكهة.

