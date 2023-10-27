«السيستم» يعيد طارق لطفي للسينما | صحيفة الخليج

، في اللقاء الثاني بينهما من خلال السينما، ويشاركهما في البطولة النسائية نسرين طافش، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به قبل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة. فيلم «السيستم» تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، وهو يعيد طارق لطفي للسينما بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدم آخر أفلامه «122» في العام 2019.

من جانب آخر، يستعد طارق لطفي لخوض سباق دراما رمضان 2024، بمسلسل جديد يجمعه بالفنان أحمد السقا، والعمل مكون من 30 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل في الفترة الحالية إنهاء التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به تمهيداً لبدء التصوير قريباً.

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