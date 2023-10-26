«السوربون أبوظبي» تنظم مؤتمراً حول الاستدامة

نظمت جامعة السوربون- أبوظبي مؤتمر «التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وفتح آفاق الفرص الجديدة لتحقيق الاستدامة»، ضمن برنامجها التحضيري لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، وفي إطار مبادرتها «GO GREEN 2023»، للعام الدراسي 2023-2024.

وعقد المؤتمر بالتعاون مع مختبر الأبحاث الفرنسي من جامعة السوربون في باريس «Laboratoire Médiations»، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين من جامعات داخل الدولة وخارجها. وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز مديرة الجامعة «يمثل المؤتمر خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا الجماعية لزيادة الوعي بظاهرة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة، من خلال جمع الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، لاقتراح الحلول الرئيسة لمواجهة الظاهرة.

من جانبه، قدم علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عرضاً حول إدارة النفايات، وقال: «يشهد العالم قلقاً متزايداً حيال توليد النفايات، التي أصبحت مصدراً رئيساً للتلوث البيئي، لذلك باتت إدارتها وإعادة تدويرها تلعب اليوم دوراً جوهرياً لحماية البيئة، وتتمحور رؤيتنا في شركة «تدوير» خلال السنوات المقبلة حول مواصلة جهودنا لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري على المستويين المحلي والعالمي». headtopics.com

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