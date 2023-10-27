«الدراسة عن بُعد».. ارتفاع في الغياب ومدارس تُحمّل ذوي الطلبة المسؤولية

سمية الحمادي - المنطقة الشرقية ومصباح أمين - رأس الخيمةانتظم طلبة مراحل التعليم في مدارس خاصة وحكومية في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، في صفوف التعليم عن بُعد، أمس، بعد قرار التحول إلى التعليم عن بُعد نظراً للأحوال الجوية، ولكن فصولاً دراسية شهدت غياباً جماعياً نتيجة عدم استعداد مدارس لتنظيم الطلبة في الفصول «عن بُعد»، كما ألغت مدارس أخرى الدراسة، فيما دمجت أخرى كل مرحلة تعليمية في فصل واحد، وحملت مدارس ذوي الطلبة مسؤولية تغيب الطلبة.

وشهدت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية في الدولة، أمس، غياباً ملحوظاً على الرغم من إرسال الإدارات المدرسية، رسائل نصية لذوي الطلبة باستمرار الدوام الدراسي ليوم الجمعة بشكل طبيعي، لكن «عن بعد» لجميع المراحل الدراسية. وتفصيلاً، ذكرت إدارات مدارس أنها تواصلت مع مؤسسة «مواصلات الإمارات» فرع الساحل الشرقي، لتعميم قرار تحويل نظام التعليم من الحضوري إلى «عن بُعد»، بحسب حالة الطقس المتوقعة، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة، وتجنّب مخاطر عبور الأودية في الطرق المؤدية إلى منازلهم.

وأكد أولياء أمور صعوبة التحاق أبنائهم الطلبة بصفوفهم «عن بُعد» في عدد من المدارس الخاصة، نظراً لعدم الاستعداد لهذا التحول نتيجة الظروف الجوية، مشيرين إلى أن قرار دمج الصفوف الدراسية لكل مرحلة تعليمية، لم يكن صائباً، لعدم انضباط الطلبة ممن هم في مراحل التعليم الأساسية ورياض الأطفال. headtopics.com

وقالت ولية أمر طالبتين في مدرسة خاصة في إمارة الفجيرة، عائشة عبدالله اليماحي: «خلال السنوات الماضية كانت المدارس على أتم الاستعداد للتحول من التعليم الحضوري إلى (عن بُعد)، إلا أن إلغاء عدد منها استخدام برنامج (تايمز) واستبداله ببرامج أخرى لا تمتلك خاصية الاجتماع المرئي، تسبب في إرباك لبعض أولياء أمور الطلبة أثناء محاولتهم الدخول للصفوف الدراسية المدمجة لكل مرحلة تعليمية».

وأكد ولي أمر طالبة في المرحلة رياض الأطفال في مدرسة خاصة بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن أحمد الحمادي، أنه تم إلغاء الدراسة في مرحلة رياض الأطفال، لأن المدرسة التي تدرس فيها ابنته لم تكن جاهزة لخيار التعليم «عن بُعد» لرياض الأطفال، واكتفت معلمة الفصل بإرسال تدريبات عملية إلى ولي الأمر لطباعتها ومساعدة الطالب في حلها. headtopics.com

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