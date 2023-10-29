«الجودو» يستعرض أجندة الموسم الجديد ويثمن إنجاز «الآسياد»

وأكد الاتحاد خلال اجتماعه بصالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، استمرار برنامج إعداد المنتخب للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركاته الإيجابية في الدورات الأولمبية السابقة.

كما اطلع مجلس الإدارة على أجندة الموسم الجديد وفق تصور الجهات الفنية، بالتنسيق مع برامج المؤسسات الأكاديمية والمدرسية، مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، ومستقبلهم التعليمي. وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، إنجاز منتخب الجودو في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023، ضمن البعثة الرياضية للجنة الأولمبية الوطنية، التي تعد أفضل المشاركات القارية لرياضة الإمارات.

واستعرض المجلس سير العمل في المقر الجديد للاتحاد بمنطقة «شرق بني ياس»، الذي يمثل الانتقال إليه، نقلة كبيرة في مسيرة الجودو الإماراتي على المستويين الإداري والفني، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات. headtopics.com

وجدد الدرعي إشادته بالدعم الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، تطلعاً لصعود منصات التتويج، وتحقيق الإنجازات القارية والدولية.

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