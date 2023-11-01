«التنمية الأسرية» تفوز بثلاث جوائز عالمية

وحصدت حملة «الأبوة كما نطمح» جائزتها عن فئة «أفضل حملة إعلامية في منصات التواصل الاجتماعي»، التي تم فيها تسليط الضوء على أهمية دور الأب في الأسرة والمجتمع، وشهدت تكاملاً في تنفيذها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة والشركاء الإعلاميين بهدف تكثيف المضمون الاجتماعي في الوسائط الرقمية المختلفة سواء المرئية والمسموعة والمطبوعة.

كما حصلت «منظومة الخدمات المتكاملة لكبار المواطنين» على جائزة التميز في الأعمال العالمية، عن فئة «أفضل خدمة» إبرازاً لدور المؤسسة الريادي في تمكين كبار المواطنين بإمارة أبوظبي عبر بناء وتفعيل منظومة خدمات وقائية وتمكينية تضمن لهم شيخوخة نشطة ومشاركة فاعلة في المجتمع.

وحصلت أيضاً على الجائزة نفسها منصة «الأبوة الإيجابية» عن فئة «أفضل خدمة جديدة»، فتمكن هذه المنصة الرقمية الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة من الوصول إلى المعارف والمهارات اللازمة لتربية الأبناء وفقاً لخواصهم واحتياجاتهم النمائية في مرحلة المراهقة.

وأعربت مريم محمد الرميثي المديرة العامة للمؤسسة عن اعتزازها بهذا الإنجاز، الذي يُعد من أبرز جوائز التميز، وأكثرها مشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم، وبذلك فإن حصول المؤسسة على هذه الجوائز يبرز دورها المحوري في تقديم خدمات وقائية وتمكينية لمختلف أفراد الأسر وخاصة كبار المواطنين والآباء والقائمين على تربية المراهقين، مؤكدة حرص المؤسسة المتواصل على إعداد وتطوير البرامج والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع كافة.

وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في المؤسسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، للنهوض بالمجتمع عن طريق تبني الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة.

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