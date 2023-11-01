«البنوك» تعزز انتعاش الأسهم في أولى جلسات نوفمبر

وجاء ذلك على وقع استمرار ظهور البيانات المالية للشركات مع ارتفاع سهم «اتصالات إي آند» 2% إلى مستوى 18.84 درهم بعد تحقيق المجموعة نمواً في صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.6% إلى 7.7 مليار درهم.كما سجل سهم شركة الدار العقارية صعوداً قوياً بنسبة 4.62% إلى مستوى 5.44 درهم بالتزامن مع ارتفاعات أسهم «الإمارات دبي الوطني» 1.77% إلى 17.25 درهم و«دبي الإسلامي» 1.29% عند 5.47 درهم، و«أبوظبي الأول» 2.
وشهد سوق دبي المالي صفقة كبيرة على أسهم «الخليج للملاحة» بما يعادل 2.1 مليون سهم بسعر 7.15 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 15 مليون درهم. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و298.38 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 339.4 مليون سهم، توزعت بواقع 214 مليون سهم في أبوظبي، و125 مليون سهم في دبي.الصورةارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والمرافق.
وفي قطاع المالية ارتفعت أسهم «ملتيبلاي» 4.12% و«العالمية القابضة» 0.08%، كما ارتفع في العقار سهم «إشراق» 3.91% و«منازل» 2.76% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير. وصعد في قطاع الطاقة سهم «أدنوك للحفر» 4.4% و«دانة غاز» 0.37% مقابل نزول «أدنوك للغاز» 1.56% واستقرار «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.
وانخفض في الصناعة سهم «ألفا ظبي» 0.53% و«أدنوك للإمداد» 0.3% مقابل ارتفاع «موانئ أبوظبي» 1.17% و«الجرافات البحرية» 8.84% و«كيو» 2.27% و«حديد الإمارات-أركان» 2.2% مع ارتفاع أرباح الشركة إلى 387.6 مليون درهم في 9 شهور. وزاد في قطاع المرافق سهم «طاقة» 1.32%.وفي قطاع المالية، صعد «أملاك» 0.62% و«شعاع كابيتال» 3% مقابل نزول «جي إف إتش» 0.1% واستقرار «دبي المالي».
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