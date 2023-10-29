«البوتاسيوم» يزيد كثافة المعادن في العظام

، ويؤدي نقصه في الجسم إلى العديد من المشكلات مثل: التعب، الإرهاق، ضعف العضلات، عدم انتظام ضربات القلب، الخفقان، فقر الدم، الصداع الشديد، ارتفاع ضغط الدم، ألم الأمعاء، وتورم الغدد، وزيادة فرص الإصابة بداء السكري.
تُفيد خصائص البوتاسيوم الأحماض المختلفة في الجسم، ويؤدي تناول الخضراوات والفواكه الغنية به إلى زيادة كثافة المعادن في العظام وتعزيز صحتها، وتشير الدراسات إلى أن تناول موزة واحدة يومياً يفيد في الحد من تشنجات العضلات الناجمة عن انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم.
يلعب البوتاسيوم دوراً مهماً في الحفاظ على توازن الماء، وتنظيم مستوى السوائل في الجسم، كما تساعد الإلكتروليتات على نقل الشحنات الكهربائية إلى جميع الأجهزة من الدماغ والجهاز العصبي، ويسمح لمزيد من الأكسجين بالوصول إلى الدماغ، وبالتالي تحفيز النشاط العصبي وزيادة القدرة المعرفية. headtopics.com
يساهم البوتاسيوم في توازن ضغط الدم الطبيعي، ويقلل من خطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي على خصائص توسع الأوعية، التي تعمل على تخفيف الضغط في الأوعية الدموية، ويعمل على معالجة التمثيل الغذائي للعديد من العناصر الغذائية مثل الدهون والكربوهيدرات، ما يساعد في استخراج الطاقة من العناصر التي يتم استهلاكها، بالإضافة إلى تأثيره في تجديد الأنسجة ونمو الخلايا.
تشمل أهم المصادر الطبيعية التي تحتوي على البوتاسيوم الموز، الأفوكادو، الحمضيات، والحبوب، والخضار، البطاطا الحلوة، الأسماك كالسلمون، الدجاج، الحليب كامل الدسم، عصائر الفاكهة الطازجة، والمكسرات كاللوز. يحذر الخبراء من الإفراط في تناول عنصر البوتاسيوم، فربما يتسبب في حدوث التنفس المضطرب،ووخز في اليدين والقدمين، وعدم انتظام ضربات القلب، وينجم عنها الضرر لمرضى الكلى، ولذلك تجب استشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض. headtopics.com
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مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبيأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕