«الاتحاد للطيران» تنطلق برحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغ

وتم الترحيب بالضيوف الواصلين بحفل استقبال في مطار «سانت بطرسبرغ بولكوفو»، بعد وصول طائرة «الاتحاد للطيران» من طراز «بوينغ 787-9»، للمرة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «تلقينا طلباً كبيراً من عملائنا لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، حيث يتوق المسافرون لاستكشاف ما تقدمه أبوظبي من كنوز ثقافية وتجربة ضيافة استثنائية. ونظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا».

وأضاف المدير التجاري للطيران في مطار «سانت بطرسبرغ بولكوفو»، أسيات خالفاشي: «نحن سعداء بالترحيب بـ(الاتحاد للطيران) في مطار بولكوفو، الذي يعد من المطارات الرائدة وأسرعها نمواً في روسيا، ونسعى إلى التركيز على توفير مزيد من الوجهات لمسافرينا. أبوظبي هي اختيار مثالي للمسافرين، وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة. ونتطلع لمزيد من الازدهار لتعاوننا مع (الاتحاد للطيران) في المستقبل». headtopics.com

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