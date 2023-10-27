«الاقتصاد» تستدعي 39 ألف سيارة للصيانة والإصلاح الاحترازي

استدعت وزارة الاقتصاد، عبر وكالات السيارات العاملة بالإمارات قرابة 39 ألف مركبة من السوق المحلي، إلى جانب 58 دراجة نارية، ضمن 38 حملة استدعاءات، تمت خلال الأشهر الثمانية الأولى، منذ بداية العام الجاري، وذلك لعمليات إصلاح قائمة أو احترازية، واكبت أنشطة الرقابة المحلية وحملات الاستدعاءات، التي أطلقتها الشركات المنتجة، ضمن أنشطة المتابعة الدورية لمعايير معايير السلامة والأمان في المركبات.

ووفق لائحة الاستدعاءات المسجلة تم استدعاء أكثر من 40 طرازاً من علامات تجارية عدة على مدار الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين، تمت من خلالها معالجة العيوب المشمولة بالاستدعاء مع تقديم كل عمليات الصيانة والإصلاح المجانية بشكل مجاني.

وأوضحت بيانات الحملات تنوعاً في طرز السيارات المستدعاة، حيث تصدرتها طرز المركبات الفارهة وذات الدفع الرباعي إلى جانب تضمنها أيضاً استدعاءات لطرز من السيارات الكهربائية وأيضاً بعض الحافلات والشاحنات والدراجات الرياضية مع تنوع جهات المنشأ بين أمريكا وألمانيا وبريطانيا والمكسيك واليابان والهند والصين، فيما شمل المدى الزمني للحملات المطبقة، خلال العام الجاري الموديلات الحديثة المبكرة المباعة لعام 2024، وصولاً إلى مركبات تعود لعام 1996. headtopics.com

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