«الاحتياطي الفيدرالي» يُبقي على الفائدة دون تغيير

وأشار البيان إلى أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد صامد وقوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة»، وهو موقف في حد ذاته قد يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ موقف تشديد طويل الأمد. (وكالات)

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة الأساس عند 5.4%قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%. ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 01 نوفمبر 2023.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»ارتفعت الأسواق الأوروبية، الأربعاء، مع انتظار المستثمرين القرار المقبل بشأن سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد تجاوزها 20%.. ترقب لقرار الفائدة في مصرمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعينارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع انتظار المستثمرين لقرار متوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «وول ستريت» تتكبّد خسائر للشهر الثالث على التواليأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع، في آخر جلسات أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕