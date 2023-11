«الاتحاد العقارية» تتحول للربحية بـ 37.4 مليون درهم في 9 أشهر

وسجّلت الاتحاد العقارية نموا بنسبة 19% في الإيرادات على أساس سنوي من 306 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2022 إلى 365 مليون درهم في عام 2023 وزيادة في إجمالي الأرباح بنسبة 56 في المائة على أساس سنوي من 50 مليون درهم في عام 2022 إلى 77 مليون درهم في عام 2023.

كما سجلت الشركات التابعة للمجموعة أداءً قوياً خلال الفترةمحققةً عائدات بقيمة 124 مليون درهم من العقود مع العملاء، من 101 مليون درهم في فترة المقارنة من العام 2022 ونمواً في أرباحها الإجمالية بنسبة 113 في المائة لتبلغ 31 مليون درهم، مقارنة بـ 14.7 مليون درهم في فترة المقارنة 2022، لتصبح بذلك كلها شركات مربحة ومتنامية.

وقال المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الاتحاد العقارية»: «في ظل استمرار مسار النمو المزدهر للسوق العقاري في دبي، ما يتيح لنا تعزيز مكانتنا الريادية ومواصلة النمو الإيجابي وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي يتيحها هذا السوق. ويعكس هذا النجاح كفاءة نهجنا الاستراتيجي، ويعزز ثقتنا حيال آفاق النمو المستقبلية.

كما تمضي «الاتحاد العقارية» قُدماً في تنويع مجموعة الخدمات التي تتيحها للعملاء في إطار استراتيجياتها للتوسع والنمو، وضمان تجربة استثنائية للعملاء. وترجع النتائج الإيجابية المتواصلة للاتحاد العقارية والشركات التابعة لها إلى كفاءة إدارتها لمجموعة أعمالها ومشاريعها، والتزامها بدفع عجلة الابتكار والتنمية المستدامة، حيث تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع العقاري بفضل جهودها لمواكبة متطلبات السوق.

