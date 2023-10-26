«الاتحاد للطيران» توفر رحلة يومية إلى نيروبي

تستأنف «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى شرق أفريقيا مع خدمات يومية إلى نيروبي ابتداء من 1 مايو 2024. وتصل الخدمة الجديدة العاصمة الكينية بشبكة وجهات الاتحاد المتنامية، وستساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومركز القوة في شرق أفريقيا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسّرنا استئناف رحلاتنا إلى نيروبي، المدينة الديناميكية والمثيرة، والتي تعتبر البوابة إلى مغامرات السفاري في كينيا التي يتطلع إليها الكثير من المسافرين فهي تمنح رؤية متنوعة ومذهلة عن الحياة البرية في أفريقيا. كما يسعدنا استقبال ضيوفنا من كينيا في إماراتنا الرائعة مع منحهم فرصة السفر إلى مختلف الوجهات على شبكتنا العالمية.

وتعيد هذه الخدمة رحلات المسافرين المباشرة بين المدينتين، وستمّكن الضيوف من كينيا من السفر على رحلات الاتحاد إلى كافة دول الخليج، والولايات المتحدة، أوروبا، الهند وجنوب شرق آسيا. وبالنسبة للمسافرين من شرق إفريقيا، توّفر الخدمة فرصاً محفزة لاستكشاف الجواهر الثقافية في أبوظبي والاستمتاع بضيافتها الشهيرة. فمن مسجد الشيخ زايد الكبير إلى متحف اللوفر أبوظبي، تقدّم المدينة مزيجاً ساحراً من الحداثة والتقاليد التي تحمل دفء الضيافة الإماراتية. وستقوم الاتحاد بتشغيل رحلات يومية إلى نيروبي، على متن إيرباص A320، التي تضم مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية. headtopics.com

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'الاتحاد للطيران' تطلق رحلة يومية إلى نيروبي في مايو 2024أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رحلاتها إلى شرق أفريقيا مع خدمات يومية إلى نيروبي ابتداء من 1 مايو 2024. وتصل الخدمة الجديدة العاصمة الكينية بشبكة وجهات الاتحاد المتنامية وستساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومركز القوة في شرق أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

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