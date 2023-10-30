«الاستدامة» على طاولة معرض عالم القهوة 2024

يُركّز معرض عالم القهوة - دبي 2024، على حركة القهوة المستدامة، وهي توجّه عالمي يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع القهوة، وتوسيع نطاق الزراعة الصديقة للبيئة، وتبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمرارية سلاسل إمداد القهوة من خلال تضافر جهود التجار والمزارعين والمصنّعين والمستهلكين؛ ويُقام المعرض الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يناير/ كانون الثاني 2024، ويستقطب آلاف الزوّار المتخصصين، ومجموعة...
وفي هذا الصدد، قال سامر مشعل، المدير التنفيذي بشركة سيد كوفي روسترز: «نؤكّد في شركة سيد كوفي روسترز التزامنا الراسخ بتقديم القهوة بأعلى جودة ممكنة، وبطرق تضمن الحفاظ على كوكبنا وتدعم المجتمعات المحلية، ونُعرب عن فخرنا بالمشاركة في معرض عالم القهوة 2024 لنسلط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وحلولنا الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع..
وتستند حركة القهوة المستدامة إلى مجموعة من الركائز الرئيسية، أبرزها زراعة البن الصديقة للبيئة. وتنطوي هذه المنهجية على اعتماد ممارسات زراعية صديقة للبيئية، من قبيل تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلة من الأشجار لمحاكاة البيئة الطبيعية لأعماق الغابات وتعزيز التوازن البيئي وحماية التنوّع البيولوجي والارتقاء بجودة القهوة. headtopics.com
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بلدية دبي تستعرض جهودها بمجال الرقابة الصحية في معرض 'عالم الجمال 'دبي في 29 أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 الذي يقام من 30 أكتوبر الجاري ولغاية الأول من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من... اقرأ أكثر ⮕