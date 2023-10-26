«الإمارات للآداب» و«موانئ دبي» تحتفيان بعالم المحيطات ونعمة المياه

نظمت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، ضمن مشروع «القراءة للمتعة»، في مكتبة محمد بن راشد، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، حيث حضرها طلبة ومتخصصون، واحتفلت معها مؤسسة الإمارات للآداب بعالم المحيطات، ودوره كأساس الحياة على الكوكب، ومصدر الأمل للإنسانية، محفزة من خلال برامج الفعالية على ضرورة توحيد جهود الرعاة وأولياء الأمور والمعلمين، لصون البيئة والمناخ.

وقد شاركت في الفعالية الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط.

واستقبل المشاركين في الفعالية، الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وإيزابيل أبو الهول، مؤسِسة ومستشارة وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، وأحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب. headtopics.com

وقد شارك في الحدث أكثر من 500 طالب وطالبة ممن أسهموا في مشروع «القراءة للمتعة»، الذي يعد نموذج عمل متكاملاً ومترابطاً، يقوم بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للآداب وموانئ دبي العالمية. إذ يعمل المشروع مع ست مدارس في إمارة دبي، مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لتزويد الموارد والدعم اللازم، بما يعزز عادة القراءة للمتعة، ويتخصص بالاشتغال مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عن كثب.

وبدورها، قالت إيزابيل أبو الهول: «مشروع «القراءة للمتعة» هو دليل دامغ أن الأدب لديه قوة الإلهام، والإثراء، وتحفيز التفكير، والتغيير. عندما يكون كوكبنا في خطر، يصبح من الضروري استخدام سحر الكلمات لتعزيز الاستدامة. من خلال القصص، بإمكاننا ترسيخ ثقافة التعاطف في نفوس الأجيال القادمة، وتربية جيل من القرّاء الشغوفين، وقادة في مجال التغيير المناخي». headtopics.com

ومن جهتها، قالت أيلا باجوا كبير مستشاري رئيس قسم الاستدامة في شركة موانئ دبي العالمية: «إن الحفاظ على المحيطات من أولويات موانئ دبي العالمية في ما يخص البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكومة. نعمل مع شركائنا سعياً لتحقيق تأثير إيجابي، ينعكس في الحفاظ على المحيطات، وتنظيف السواحل واستعادة النظام البيئي».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

مؤسسة الإمارات للآداب تحتفل بعالم المحيطات مع مئات الطلبةدبي في 26 أكتوبر / وم / استضافت مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع موانئ دبي العالمية فعالية ضمن مشروع 'القراءة للمتعة' وذلك احتفاء بعالم المحيطات ودوره كأساس الحياة على الكوكب ومصدر الأمل للإنسانية من خلال توحيد جهود الرعاة وأولياء الأمور والمعلمين إضافة إلى أكثر من 500 طالب وطالبة ممن شاركوا في مشروع 'القراءة للمتعة'. اقرأ أكثر ⮕

«دي بي ورلد» تسرع كهربة عمليات الموانئ لتحقيق صافي صفر انبعاثاتأعلنت شركتا «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، الخميس... اقرأ أكثر ⮕

«دي بي ورلد» تسرع كهربة عمليات الموانئ لتحقيق صافي صفر انبعاثاتأعلنت شركتا «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، الخميس... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتضاعف إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

حمدان بن مبارك ورئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشتركدبي في 25 أكتوبر / وام / استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم بمقر الاتحاد في دبي، سعادة سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد العُماني للعبة. اقرأ أكثر ⮕