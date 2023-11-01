«الإمارات للأورام» تنظم المؤتمر الأوروبي للأورام الشهر الجاري

وقال البروفيسور الشامسي: «سنحرص بلا شك من خلال استضافتنا للمؤتمر على تعريف الأطباء والعاملين في مجال السرطان حول العالم بمدى تطور القطاع الصحي، خاصة قطاع السرطان والأورام في دولة الإمارات، إلى جانب الحرص على إجراء زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المتخصصة بالسرطان في الدولة».
وأكد الشامسي على أن المؤتمر الذي ستستضيفه الجمعية في دبي، سيجمع نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين والرائدين في الوقاية من السرطان والفحص والتشخيص والعلاج لتحديد التحديات التي تواجه العلاج الناجح للسرطان، واكتشاف الحلول والإجراءات المبتكرة التي من شأنها تعزيز الرعاية الصحية، إلى جانب تمكين المشاركين من ضمان تجربة مميزة للتعرف إلى أحدث التطورات في رعاية الأورام، وذلك من خلال الجلسات وورش العمل التي سيُشرف عليها الخبراء.
وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمشاركة في بناء مستقبل رعاية مرضى السرطان، وتقديم منصة تسهم في تعزيز وصول مقدمي الرعاية الصحية إلى المعلومات، بهدف ضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى». كما ذكر البروفيسور الشامسي أن مؤتمر دبي سيعرض ويناقش النتائج التي تم عرضها أيضاً في مؤتمر مدريد، ومن بينها الكشف عن العلاجات الحديثة لعدد من السرطانات، منها علاج جديد وفعال لسرطان المثانة والثدي في المراحل المبكرة، ما يسهم في تقليل أو تحسين فرص شفاء وعلاج مرضى السرطان. تجدر الإشارة إلى أن جمعية الإمارات للأورام، قد أبرمت العديد من الشراكات البحثية في مجال السرطان، خلال مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للأورام، الذي نظم في العاصمة الإسبانية مدريد.
والتي تم الاتفاق عليها مع باحثين من مراكز بحثية دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة، ومن أهم الشراكات التي تم الاتفاق بشأنها، اتفاقية شراكة مع جامعة «عين شمس» في مجال زيادة الوعي حول سرطان القولون والمستقيم، وتنظيم ورشات عمل للأطباء، وأيضاً للمجتمع في دولة الإمارات ومصر الشقيقة.
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