«الإمارات الصحية» تحقق 100% بمؤشرات جودة الرعاية التمريضية

أعلن الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حققت نسبة 100% في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية، و100% في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية، مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية، لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية، بما يسهم بإرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وضمن رؤية الإمارات 2071.

فيما كشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، عن ارتفاع نسبة التوطين بمجال التمريض والقبالة في المؤسسة إلى 12%، بعد أن كانت 6% قبل عدة سنوات، معلناً عن تطبيق خطة لتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وخاصة الشابة، ضمن استراتيجية تعزيز جاذبة التوطين بالتمريض والقبالة.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الخامس، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، استعرض خلاله نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 -2026، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية. headtopics.com

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع وضع الكادر التمريضي بالمؤسسة والسمعة المؤسسية ونتائج الأداء المؤسسي، وناقش أبرز النتائج ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، وأداء الخدمات بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية، وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات.

وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، أنه تم تناول الموضوعات المتعلقة بالتعليم المبتكر عالي الجودة وتطوير مهني، والبحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين بمجال التمريض والقبالة، مشيراً إلى أن تعليم التمريض والقبالة يستهدف تخريج عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والحاصلة على المعرفة الضرورية، لتلبية أولويات الصحة الوطنية، وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية والقبالة والانخراط في الأبحاث والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، بما ينسجم مع سياسة الصحة الوطنية وتلهم تطوير السياسات والممارسات. headtopics.com

من جهته، ذكر الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، أنه بلغت نسبة تطوير المهني للكادر التمريضي والقابلات 100%، كما وصل عدد موجهي الأداء الإكلينيكي 61 موجهاً تابعاً للمؤسسة، وفيما يتعلق بالتخصصات ضمن الكادر التمريضي للمؤسسة فقد تم اختيار 10 للالتحاق ببرنامج التثقيف بمرض السكري، وتتعاون المؤسسة في برنامجها مع الجهات الأكاديمية وغيرها.

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