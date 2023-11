«الإبداع الرياضي» تختار 12 رياضياً لجائزتي أفضل ناشئ محلي وعربي

وضمت قائمة المرشحين ستة رياضيين إماراتيين هم: زمزم الحمادي (جوجيتسو)، وسلطان محمد (الرماية)، وأحمد العبدولي (التايكواندو)، وسعيد العوضي (الدراجات المائية)، والهيام البلوشي (المبارزة)، وميرة الشحي (السباحة).

كما أعلنت الجائزة إطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، بترشيح ستة رياضيين من مختلف الدول العربية من أصحاب الإنجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور، لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم خلال حفل الجائزة، إذ وقع الاختيار على هنا جودة (مصر)، لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022 والفردي عام 2021، في تنس الطاولة، والمصنفة الثانية عالمياً تحت 17 سنة، ونور سحنون (تونس)، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الإفريقية تحت 14 سنة عام 2023 في...

ويمكن للجمهور الإماراتي والعربي التصويت للرياضيين المترشحين عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة Mbrawards من الأول من نوفمبر الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل.1- زمزم الحمادي: ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.3- أحمد العبدولي: الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

4- سعيد العوضي: الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة «سكي ستوك» 2022.6- ميرة الشحي: فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تختار 12 ناشئا مبدعا لتصويت الجمهورموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جائزة 'محمد بن راشد للإبداع الرياضي' تختار 12 ناشئا مبدعا إماراتيا وعربيا لتصويت الجمهوردبي في 31 أكتوبر / وام / أعلنت 'جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي' إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ”، عن اختيار 6 من الرياضيين الناشئين من الإمارات من أصحاب الإنجازات القارية والدولية، وطرحهم لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين وتكريمهم في حفل الدورة الـ12 للجائزة، والمقرر في 10 يناير 2024 بمدينة جميرا.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نجاح رياضي وإنساني للنسخة الثالثة من تحدي سحب خورفكانحقق تحدي سحب خورفكان الثالث الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري نجاحاً رياضياً وإنسانياً لافتاً بمشاركة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بدء التصويت للناشئين في «جائزة الإبداع الرياضي»أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اختيار

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ترايثلون «أوشيانيك خورفكان» ينطلق 4 نوفمبرينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت المقبل «ترايثلون أوشيانيك خورفكان»، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليجسهيل المزروعي :-نستهدف تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون من بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕