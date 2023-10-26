«الإمارات للخدمات الصحية» تشكل مجلس شباب المؤسسة

وفي هذا الصدد أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إعلان التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة للفترة 2023-2025، يجسد حرص المؤسسة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في صنع القرار، داعياً أعضاء مجلس شباب المؤسسة إلى توظيف قدراتهم واستثمار امكانياتهم لصنع شباب قيادي قادر على استشراف المستقبل.

ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوظيفية الشابة يشكلون تنوعاً أكاديمياً ومهنياً يخدم مسيرة التنمية الوطنية، من خلال مجموعة من المواهب والخبرات العملية التي تعكس صوت الشباب.

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