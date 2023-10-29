«الأمن السيبراني» يحذر من الضغط على الروابط المجهولة ويوصي بالتحديث

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مستخدمي الهواتف المتحركة من الضغط على الروابط المجهولة، مؤكداً ضرورة تحديث برامج التشغيل والحماية، وعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية. وذكر المجلس، أنه لاحظ إصدار شركة «أبل» تحديثات أمنية لتصحيح ثغرات عدة في أنظمة منتجاتها، موصياً بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة «أبل» أخيراً.

وكان المجلس حذر من ثغرات عدة في أنظمة «أبل» (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزة المستخدمين، موصياً جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة.

وحذر من ثغرات عالية الخطورة في متصفح «غوغل كروم»، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بالمستخدمين، موصياً جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي تهديدات محتملة. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

​'الأمن السيبراني' يحذر من الضغط على الروابط المجهولةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم اقرأ أكثر ⮕

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم اقرأ أكثر ⮕

'ربع قرن'تطلق برنامج 'الأمن السيبراني'الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس البرنامج التخصصي 'الأمن السيبراني' الذي يستمر حتى 26 نوفمبر المقبل ، في إطار حرصها على تحصين أجيال المستقبل من الهجمات الإلكترونية خلال ارتحالهم بين أقطار العالم الرقمي المختلفة. اقرأ أكثر ⮕