«الأنصاري للخدمات المالية» تطلق مركز إدارة النقد في دبي

افتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ«الأنصاري للخدمات المالية»، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة، والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، بالإضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

ويتميّز المركز بموقعٍ استراتيجيّ في منطقة دبي كوميرسيتي وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملائها من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل للتعامل مع النقود والمقتنيات القيّمة وحفظها بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لــِ «الأنصاري للخدمات المالية»، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕

«دبي للسلع» تعزز العلاقات التجارية بين الإمارات وكولومبيااختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في كولومبيا... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع سكان منطقة الرفاعةأشاد سكان منطقة الرفاعة بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، في بسط الأمن والأمان في الإمارة، بالإضافة إلى تقديمها للخدمات المميزة التي تلبي احتياجات الجمهور. اقرأ أكثر ⮕

لماذا أصبحت الأسهم السعودية جاذبة للمستثمرين؟قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، ثامر السعيد، إنه بعد التراجع في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية بنحو 12% إلى 13%، وهو ما يعادل خسارة كامل م اقرأ أكثر ⮕

«زد/ ين»: دبي تتصدر إقليمياً والثالثة عالمياً ضمن أفضل المراكز المالية في الخدمات المهنيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

غرفة العمليات الافتراضية بشرطة دبي تؤهل العاملين في مركز القيادةاطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي... اقرأ أكثر ⮕