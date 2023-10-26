«الأرصاد»: الأمطار مستمرة اليوم.. وتحسّن الطقس مساءً

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة ببرد وبرق ورعد، نتيجة تعرض الدولة لمنخفض جوي مصحوب بسحب ركامية.

وتفصيلاً، أرجع المركز الوطني للأرصاد أسباب حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تشهدها الدولة حالياً إلى وجود منخفض جوي قادم من الجنوب وتأثرت به اليمن، ثم تحوّل إلى منخفض مصحوب ببعض السحب المحمّلة بكمية كبيرة من بخار الماء القادم من بحر العرب، لافتاً إلى أن هذا المنخفض توجّه إلى الدولة خلال تعرضها لمنخفض آخر في طبقات الجو العليا القادم من الشرق الأوسط باتجاه الخليج، ما أدى إلى تطوّر السحب القادمة من الشرق والجنوب لتُكوِّن سحباً ركامية في المناطق الشمالية ثم الداخلية للدولة خلال اليومين الماضيين.

وذكر المركز أن بعض المناطق الشمالية شهدت أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان عدد كبير من الأودية، منوهاً بأن أعلى خمس كميات أمطار تم رصدها حتى ظهر أمس، كانت في «جبل الحبن» برأس الخيمة، حيث بلغت 34.9 مم، لتلها منطقة المنامة بمعدل 31.4 مم، ثم رأس الخيمة بمعدل 26.5 مم، و«المرجان» برأس الخيمة بمعدل 25.8 مم، وأخيراً منطقة «وادي طوى» بمعدل 14.5 مم. headtopics.com

ولفت إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي...

وأفاد المركز بأن طقس الأحد المقبل سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف. headtopics.com

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