«الأونروا»: التاريخ سيحاكمنا ما لم يتوقف «جحيم غزة»

وقال لازاريني، في مقال نشرته الخميس صحيفة الغارديان البريطانية «منذ أكثر من أسبوعين تخرج من غزة صور لا تطاق، تكشف عن مأساة إنسانية، وسوف يتساءل التاريخ لماذا لم يكن لدى العالم الشجاعة للتصرف بشكل حاسم، ووقف هذا الجحيم على الأرض». وأضاف: «تقتل النساء والأطفال وكبار السن، وتقصف المستشفيات والمدارس. لم يسلم أحد، ولا يوجد مكان آمن في غزة».

ودان مفوض «الأونروا» في مقاله، تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجيش «يطالب الفلسطينيين بالانتقال إلى جنوب القطاع، ومع ذلك تستمر الغارات في الجنوب». وأوضح أن «الأونروا» فقدت «بشكل مأساوي» 35 من موظفيها، لافتاً إلى أن العديد من موظفي الوكالة الأممية «قتلوا أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم».

وأردف: «قُتل العديد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل منشآتنا في غزة بشكل مأساوي»، مؤكداً تعرض 40 مبنى تابعاً للأونروا في قطاع غزة بينها مدارس ومستودعات، لأضرار إثر الغارات الإسرائيلية. وقال إن هؤلاء النازحين «يعيشون في ظروف غير صحية، في ظل محدودية توافر المياه النظيفة، وقليل من الطعام والأدوية». headtopics.com

وفي مقاله، شدد لازاريني على أن ما ارتكبته حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، «لا يبرر الجرائم المستمرة ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك أطفالها البالغ عددهم مليون طفل».

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