«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة 6 درجات في نوفمبر

وأضاف المركز أن الدولة تتأثر خلال الشهر الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

وتوقع أن تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات جوية سطحية ممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار المركز إلى أن الرياح السائدة خلال الشهر الجاري جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام هذا الشهر. وحول درجات الحرارة المتوقعة وفقاً للإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية، توقع المركز أن يتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 24 و26 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و32 درجة، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و21 درجة، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت كانت 39.9 درجة مئوية في سويحان سنة 2021، فيما كانت أقل درجة حرارة سجلت على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 درجة، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما في سنة 2013.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية. وأضاف أن طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً.

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