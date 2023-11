«اجتماعية الشارقة» تشارك في مؤتمر البحوث التطبيقية في جامعة الشارقة

وشاركت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في معرض المؤسسات الشرطية والاجتماعية والمراكز البحثية واللغوية المصاحب للمؤتمر، التي تعرض أفضل الممارسات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البحوث الاجتماعية والإنسانية والقانون والدراسات الإسلامية.

و«البوابة الاجتماعية» أو البيانات الاجتماعية وتهدف إلى تقليل مدة رحلة المتعامل، عبر الربط الإلكتروني المباشر مع 23 جهة حكومية في إمارة الشارقة، وإمارات الدولة، ما ينعكس إيجاباً على سرعة اتخاذ القرارات، بالتعامل مع القرارات التي تلبي احتياجات المتعاملين في الإمارة.

وخدمة «البلاغ السريع»، وهي قاعدة بيانية توفر الاستجابة السريعة بعد تحويلها إلى الجهة المختصة، بما لا يزيد على دقيقة واحدة، وتختص هذه الخدمة بتقديم البلاغات، وتبين للجميع مدى أهمية الاستفادة من التطور التقني الذكي، وتطويعه في تقديم الخدمات التي تقدمها الدائرة وتطويرها.

وخدمة «إجابة» التي تهدف إلى الوصول إلى منازل كبار السن، وتقديم معاملاتهم الحكومية بكل يسر وأريحية، بما يتناسب مع وضعهم الصحي وتسهيل وصول الخدمات لمنازلهم. وخدمة «الخريطة التفاعلية» الموجودة على منصة التطوع التابعة لمركز الشارقة للعمل التطوعي، في دائرة الخدمات الاجتماعية، لتقديم الخدمات السريعة لكبار السن في منازلهم، وتقديم معاملاتهم الحكومية بكل يسر وأريحية عبر فريق كامل من موظفي الدائرة لإنجازها، بما يتناسب مع وضعهم الصحي وتسهيل وصول الخدمات إلى منازلهم.

وخدمة «الطلبات الاستباقية» التي لا تتطلب التقديم من المستفيد نفسه، حيث يفتح طلب إسكان طارئ له في نظام إسكان الشارقة عند الموافقة على مساعدة رب منزل. يُذكر أن المؤتمر ينظّم برعاية ومشاركة من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وتريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، وأكاديمية بيناس.

