«إي 20» الإماراتية تستحوذ على حصة في «لاكي فيش» التركية

وقال سلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي 20 إنفيستمينت»: «إن الاستثمار في لاكي فيش، الشركة الرائدة في إنتاج وتصدير أسماك السيباس والسيبريم عبر أوروبا، يتوافق مع استراتيجية وأهداف المجموعة المتمثلة في الاستثمار في الشركات المستدامة المتخصصة في قطاع الأغذية».وأضاف الجابري أن «التزام «لاكي فيش» بمعايير الجودة والممارسات المسؤولة المتوافقة مع استراتيجية «إي 20»، يجعل هذه الشراكة واعدة».
وقال: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إمكانيات «لاكي فيش» لزيادة الإنتاج وتعزيز تواجدها في السوق، إضافةً إلى توسيع نطاقها في الأسواق العالمية عبر توظيف خبراتنا الواسعة ومواردنا العالمية».ومن جانبه، عبر إسماعيل أكسوي، الرئيس التنفيذي لشركة «لاكي فيش» عن ثقته بالقدرة على النمو عالمياً من خلال هذه الشراكة، مؤكداً أن «خبرات «إي 20» في هذا القطاع ستوفر فرصًا جديدة ومتميزة».
وقال مراد إركورت، الشريك المؤسس لشركة «ميديتيرا كابيتال»، التي كانت قد استحوذت على شركة لاكي فيش في عام 2013: «متحمسون للدخول في شراكة استراتيجية مع إي 20 إنفيستمينت، وعلى ثقة أنه من خلال هذه الشراكة ستحقق لاكي فيش إنجازًا يضاف إلى مسيرة نجاحات الشركة».
جدير بالذكر أن مجموعة «إي 20 إنفيستمينت»، متخصصة في تنفيذ وتطوير الأعمال التجارية، متضمنة الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتجارة الأغذية والمنتجات الطازجة. (وام)
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