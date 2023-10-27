«إينوك» تنظم فعالية للتبادل المعرفي بمجال التقنية

بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، استضافت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، فعالية مكرسة للتبادل المعرفي، شارك فيها عدد من أبرز الرواد في المجال التكنولوجي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتوفير رؤى تقنية متكاملة تلبي احتياجات فرق عملها وعملياتها التشغيلية، وبهدف الوقوف على الإمكانات الكاملة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع.

وشهد الحدث مشاركة شركات تقنية كبرى مثل «إتش بي»، و«لينوفو»، و«هواوي»، و«نيوتانكس»، و«ديل»، و«مايكروسوفت»، و«&e» و«دو»، حيث استعرضت طيفاً من التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا المستدامة، بالإضافة إلى تقنيات المراقبة وأحدث الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

علاوة على ذلك، رحبت مجموعة «إينوك» بطلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات الذين قدموا مشاريع ابتكارية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا، في حين سلط خبراء الرقمنة من شركة «إرنست آند يونغ»، و«مورو هب» الضوء على أحدث مبادراتهم وخدماتهم. headtopics.com

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: لطالما شكلت فرق عملنا الأصول الأكثر قيمة والركيزة الرئيسية لأعمالنا في إينوك، ونحن سعداء بالتواصل مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتزويد كوادرنا بمنصة تضمن لهم اكتساب المعارف والموارد التقنية. كما وتلتزم المجموعة بتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق حلول تقنية متطورة للارتقاء بالتجارب ودعم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وخلال الحدث، قدم خبراء من مركز دبي للأمن الإلكتروني برنامجاً وافياً يشمل طيفاً واسعاً من التدريبات للتوعية بأهمية الأمن السيبراني. وركز البرنامج على أهمية تغيير سلوك المستخدم النهائي ليغدو جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع السيبرانية، في حين استطاع المشاركون تجربة أحدث حلول التقنية وحصلوا على قسائم وحسومات خاصة لشراء أحدث الأجهزة والحلول التقنية. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

'اينوك' تنظّم فعالية للتبادل المعرفي في مجال التقنيةدبي في 27 أكتوبر / وام / استضافت مجموعة 'اينوك'، الشركة العاملة في مجال الطاقة، فعّالية مكرّسة للتبادل المعرفي شارك فيها عدد من أبرز الرواد في المجال التكنولوجي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتوفير رؤى تقنية متكاملة تلبي احتياجات فرق عملها وعملياتها التشغيلية، وبهدف الوقوف على الإمكانات الكاملة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

برنامج التبادل المعرفي الحكومي يبحث تعزيز مجالات الشراكة مع إثيوبيابحث وفد من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية... اقرأ أكثر ⮕

'الفجيرة للبحوث وهيئة البيئة' يعززان التعاون بمجال أبحاث تربية النحلالفجيرة في 25 أكتوبر / وام / وقع مركز الفجيرة للبحوث وهيئة الفجيرة للبيئة ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، وجمعية النحالين التعاونية بالباحة، وتجمّع النحالين الإماراتيين. اقرأ أكثر ⮕

'الزمالة التقنية للشباب العربي' يناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / نظم برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي، جلستين نقاشيتين خلال مشاركته في معرض 'جيتكس العالمي للتقنية 2023'، لتعريف المشاركين بأحدث المهارات والمعارف والخبرات في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الكوكب، وكيفية تسخير... اقرأ أكثر ⮕

ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023» في كليات التقنية العلياحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي)، من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام... اقرأ أكثر ⮕

ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة 'قادة اليوم للغد 2023' بكليات التقنية العلياأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة “قادة اليوم للغد 2023” والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي) من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم... اقرأ أكثر ⮕