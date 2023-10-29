«إيفرغراند» ولحظة قضائية حاسمة للدفاع عن نفسها في مواجهة طلبات دائنيها للتصفية

تواجه مجموعة «تشاينا إيفرغراند غروب» لحظة حاسمة يوم الإثنين في جلسة استماع بالمحكمة، حيث ستقف للدفاع عن نفسها في مواجهة طلبات دائنيها للتصفيةتأتي هذه القضية التي طال انتظارها في المحكمة العليا في هونغ كونغ في أعقاب ملحمة استمرت سنوات، ولخصت صعود صناعة العقارات في الصين وهبوطهاوإذا تم اتخاذ قرار بالتصفية، فإن «إيفرغراند»، التي لديها التزامات تبلغ قيمتها نحو 327 مليار دولار، يمكن أن تصبح أكبر مطور على الإطلاق يواجه هذا المصير بموجب قانون هونغ كونغولم يعد هذا الأمر مجرد خطر...

ومن شأن أي حكم من هذا القبيل أن يرسل أيضاً إشارات صدمة في القطاع الذي يعاني تراجع المبيعات، ونقص ثقة مشتري المنازل ومشكلات السيولةوقال دانييل مارغوليس، الشريك في شركة «ديشيرت» المتخصصة في شؤون إعادة الهيكلة بآسيا، إن الشركة ومستشاريها «من المرجح أن يواجهوا وقتاً عصيباً حقيقياً في جلسة الاستماعوتمكنت شركة «إيفرغراند» سابقاً من تجنب هذا الحكم بتأجيله، لأن اقتراح إعادة الهيكلة كان يسير قدماً، ولأنها حصلت على دعم من مجموعة الدائنين، ولكن «يبدو أن هذين العاملين باتا...

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البنتاغون يعلنها: إيران مسؤولة عن ضرب وكلائها قواتناعقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و'مجموعات تابعة له' في شرق سوريا، وجه البنتاغون رسالة حاسمة.فقد أكد مسؤول أميرك اقرأ أكثر ⮕

مجلس الشارقة للدفاع عن النفس يكرم أبطالهكرم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اللاعبين الفائـزين بالميداليات الملونة فــــي بطولة قطر الدولية بالتايكواندو اقرأ أكثر ⮕

دي بور: مباراة الجزيرة أمام خورفكان صعبةرأى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان مواجهة خورفكان في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لن تكون سهلة في ظل رغبة المنافس اقرأ أكثر ⮕

الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في وزن الثقيل يهزم نجانو بالنقاط في مواجهة مثيرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بلاناجوما يعلن عن هدفه من مواجهة العين رفع لويس بلاناجوما، المدير الفني للإمارات (الصقور)، راية التحدي قبل الحلول ضيوفا على "استاد هزاع بن زايد". وسيصطدم الصقور، أصحاب المركز 11 بـ5 نقاطٍ في رصيدهم، بالعين (الزعيم)، الثالث حاليا بـ12 نقطةٍ في جعبته، ضمن سادس جولات دوري أدنوك للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕

غضب من دعم رجال شرطة اتهموا زوراً نجمين أولمبيينعبر العديد من الناس عن غضبهم من حملة تبرع بالمال لعناصر في الشرطة البريطانية... اقرأ أكثر ⮕