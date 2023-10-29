«إنسايدر»: دبي الثانية عالمياً في وجهات العمل عن بعد

ذكرت صحيفة «إنسايدر» الرقمية عدة أسباب جعلت دبي ضمن الوجهات المفضلة للعمل عن بُعد، وذلك في دراسة نشرتها مؤخراً «وورك موشن»؛ وأهمها أن الإمارة لا تفرض ضريبة على الدخل، وتتمتع بدرجة عالية من الأمان، وتوفر سهولة الحركة.

وجاءت مدينة برشلونة في المرتبة الأولى، فيما تفوقت عليها دبي من ناحية الضريبة حيث كانت المدينة الوحيدة بالقائمة التي لا تفرض ضريبة على الدخل. وتم تصنيف المدن بناءً على عدة عوامل: سهولة الحصول على التأشيرة، توفر البنية التحتية اللازمة للعمل عن بُعد، درجة الأمان، سهولة الحركة، إسعاد المقيم، تكاليف المعيشة المعقولة، معدل ضريبة الدخل وأُطلق عليها أفضل المدن من حيث الضريبة.

وأحرزت دبي درجات عالية في تقييم الأمان وسهولة التنقل وتم تصنيفها كثاني أفضل وجهة من حيث الأمان، بعد برن في سويسرا. وعلقت صحيفة «إنسايدر» بأن دبي تشتهر بسياساتها الصارمة في مجال إنفاذ القانون وعدم التسامح مع الجريمة، وذكرت ما تتسم به مراكز الشرطة في الإمارة من سرعة الاستجابة مع البلاغات. headtopics.com

وعن السفر بغرض السياحة والعمل عن بُعد فهو اتجاه جديد ساد في الأعوام الأخيرة، حيث ينتقل الموظف لوجهة مفضلة لديه للسياحة وفي ذات الوقت أداء عمله عن بُعد.

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