«إمارات الأمان» تنمي روح التعاون والعمل الجماعي

وتستمر الفعالية حتى الثاني من نوفمبر الجاري في «دبي مول زعبيل»، الراعي الرسمي للحدث، وتستهدف استقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الجمهور العام بكل فئاته، للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها المختلفة، استمراراً للنهج الذي سارت عليه الفعالية منذ دورتها الأولى في الاحتفاء بنعمة الأمان والاستقرار والرخاء التي جعلت دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم، وأكثرها استقطاباً للمواهب والمبدعين وكبريات مؤسسات الأعمال والساعين إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات، فضلاً عما وصلت...

وتنطلق هذه النسخة من «إمارات الأمان»، بالتعاون مع نخبة من الشركاء منهم: فلاي دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريكان الاستراتيجيان للحملة.

وكذلك تشمل الفعالية سلسلة من التحديات المستوحاة من الألعاب الشعبية الإماراتية، مثل تحدي سفينة الإمارات، وحبل الاتحاد، وغيرهما، والتي تم تصميمها بشكل مبتكر من قبل شركة «إي إم كود للتكنولوجيا». وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، عن اعتزازه بمواصلة «إمارات الأمان»، نجاحها مع انطلاق النسخة الرابعة من الحدث، مشيراً إلى أهمية الفعالية في تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الأمني في دبي، وتعزيز الرسائل المجتمعية المتعلقة بالأمان والسلامة.

وأكد السليس أن «إمارات الأمان» تعد من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها، معرباً عن عميق شكره وتقديره لشركاء الحدث من الرعاة الذين أثنى على دورهم في إنجاح أهدافه، لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الدورات المتعاقبة من الفعالية، للوقوف على إسهامات وأثر هذا القطاع الحيوي في المجتمع.

وختم قائلاً: «انطلقت (إمارات الأمان) للمرة الأولى عام 2018، بهدف إبراز دور قطاع الأمن الخاص في توفير الأمن والأمان في إمارة دبي، وتسليط الضوء على دور القطاع الأمني، حيث إن الناتج النهائي لهذا القطاع الحيوي، معنوي وليس ملموساً. ومن هنا جاءت فكرة الفعالية من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن جملة أنشطة يمكن من خلالها إيصال الرسائل المنشودة.

