«إكس» تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وفيديو

أطلقت منصة «إكس» (المعروفة سابقاً باسم «تويتر») ميزة جديدة، ستتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وفيديو.وأعلن التطبيق، الذي يمتلكه الملياردير إيلون ماسك، أنه بإمكان المستخدمين أخذ الرسائل إلى المستوى التالي، عبر المكالمات الصوتية والفيديو.

وأشار التطبيق إلى أنه بإمكان المستخدمين تحديد الفئة التي سيسمحون بإجراء هذا النوع من المكالمات معها سواء كانت من الحسابات التي يتابعونها أو الحسابات الموثقة. ومع ذلك فإن المشتركين المميزين فقط هم من سيكون بإمكانهم إجراء المكالمات سواء صوتية أو فيديو، في حين أن كل الحسابات ستتمكن من استقبال المكالمات.

وأشارت الشركة إلى أن المكالمات الصوتية والفيديو متاحة في الوقت الحالي للحسابات، عبر الهواتف العاملة عبر نظام iOS، لكنها ستكون متاحة قريباً عبر Android. وأكدت رئيسة الشركة في أغسطس أن الميزة الجديدة ستصبح متاحة قريباً، لكنها لم تحدد موعد ذلك، مشددة على أن تلك الخطوة ستكون جزءاً من خطة تطبيق لكل شيء. headtopics.com

وتطلق منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والصوت لبعض المستخدمين، وفقاً لكبير مسؤولي التكنولوجيا والمالك إيلون ماسك، حيث يعمل الملياردير الأمريكي على تحويل «إكس» إلى تطبيق لكل شيء.

وصف إيلون ماسك منشوراً على النظام الأساسي، يوجه المستخدمين إلى تمكين الميزة باعتباره «إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والصوت على إكس». وتأتي هذه الميزة وسط سلسلة من الميزات الجديدة والتغييرات على التجربة الأساسية للمنصة تحت قيادة ماسك، الذي استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي، منذ ما يقرب من عام. headtopics.com

وبعد تغيير العلامة التجارية لـ«تويتر» إلى «إكس» أشار ماسك إلى أنه سيحول المنصة إلى تطبيق فائق، يقدم مجموعة من الخدمات من الرسائل والشبكات الاجتماعية إلى المدفوعات من نظير إلى نظير. وكان ماسك قد قال أثناء إعلانه عن هذه الميزة في أغسطس: «إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى رقم هاتف للحصول على الميزات، والتي ستكون متاحة على نظام التشغيل iOS من Apple، وAndroid من Google، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية».

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