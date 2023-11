«إس تي آر»: الإمارات الأولى عالمياً في الإشغال الفندقي

وذكرت المؤسسة في تقريرها الدوري، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات تشهد أداءً قوياً، حيث حققت أعلى معدل إشغال في العالم في الأسبوع الذي بدأ من 15 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى نسبة نمو كبيرة بلغت 10% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمو بنسبة 11.1% مقارنة بالأسبوع السابق من أكتوبر العام الجاري.

وارتفع معدل الإشغال العالمي، باستثناء الولايات المتحدة، إلى 71.3%، بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية على أساس سنوي وبنسبة 7.6 نقطة مئوية عن العام الماضي. كما ارتفع معدل سعر الغرفة الفندقية أيضاً على أساس سنوي 9.4%، فيما ارتفعت إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 22.5% على أساس سنوي لتصل إلى 102 دولار.

وواصلت الدول الـ10 الأولى، على أساس حجم المعروض الفندقي، تحقيق أداء قوي، حيث وصل معدل الإشغال هذا الأسبوع إلى 73.8%، بزيادة 10.8 نقاط مئوية على العام الماضي، مع نمو متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 7.9% و26.3% على التوالي.

وخارج الأسواق الـ10 الأكبر من حيث المعرض، حلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد دولة الإمارات، مسجلة معدل إشغال بلغ 83.1% بنمو 6.7% على أساس سنوي، تلتها إيرلندا بمعدل بلغ 82.6% بنمو 2.9 على أساس سنوي، ثم تشيلي بـ73.1% بمعدل نمو بلغ 73.1% وبنمو 11% على أساس سنوي.

وتشهد دولة الإمارات زخماً قوياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع وتيرة تدفق الزوار من مختلف الأسواق بدعم من سياحة الترفيه والأعمال، عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم، وتشهد الإمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: أرباح «إتش إس بي سي» في الإمارات تتخطى المليار دولار بنمو 86%ارتفعـــت أرباح بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» فـي الإمـــــارات قبل الضــــرائب بنسبة 86.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الفجيرة يفوز بالبطولة المجمعة الأولى للمبارزة للفئات العمريةدبي في 31 أكتوبر / وام / فاز نادي الفجيرة بلقب البطولة المجمعة الأولى في الموسم الحالي للمبارزة للأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر للفئات العمرية، والتي نظمها اتحاد الإمارات، يومي السبت والأحد.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تفوز بجائزة «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم»فاز فريق الإمارات بالجائزة الأولى في تحدي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم «creativeIoT E» في ختام الجولة النهائية من تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ثاني الزيودي لـ'وام' : الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%- ثاني الزيودي لـ'وام' : - الأردن وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية التي بلغت 4 مليارات دولار. - الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل والاستثمار في الاقتصاد الجديد. - 4.5 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في 2022 بنمو 47.4 %. من / أحمد النعيمي .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ثاني الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ثاني الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة ومزدهرة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕