«إسعاف دبي» تُفعّل التطبيب «عن بُعد» وتضيف 8 نقاط إسعافية جديدة

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تلقت 710 بلاغات خلال موجة الأمطار التي شهدتها الدولة، نتجت عنها 813 إصابة بين بسيطة ومتوسطة وبليغة، بنسبة زيادة بلغت 12.26% على الأيام الاعتيادية.

وأوضحت المؤسسة أنها وضعت خطة للتعامل مع تداعيات الأمطار المحتملة، بناء على تقارير الأحوال الجوية، من خلال تفعيل ثماني نقاط إسعافية جديدة بشكل عاجل، ليصل العدد الإجمالي للنقاط الإسعافية إلى 139 نقطة، موزعة على أنحاء إمارة دبي، كما فعّلت خدمة التطبيب «عن بعد».

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل جلفار، إن المؤسسة ضمن خطتها للتعامل مع الحالة الجوية فعّلت موارد إضافية لدعم عمليات الاستجابة للحالات الطارئة، والتخفيف من الضغط على المستشفيات والتعامل مع الحالات البسيطة في موقع الحدث، من خلال الاستفادة من خدمة التطبيب عن بُعد، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغات عن حالات مختلفة تراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة. headtopics.com

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «إسعاف دبي» تعمل ضمن فريق طوارئ متكامل يجمع الجهات المعنية كافة، لمتابعة تداعيات الحالة الجوية، والتعامل مع أي حالة طارئة على الفور.

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