«أيام الضجيج» معالجة معاصرة لسلبيات مواقع التواصل

اختتمت مسرحية «أيام الضجيج» عروض اليوم السادس لمهرجان دبي لمسرح الشباب، وهي من تأليف الكاتب والمخرج المسرحي عبدالله المهيري، ومن إخراج طلال البلوشي، وإنتاج فرقة مسرح دبي الوطني، واستندت في طرحها إلى مناقشة تحديات مواقع التواصل، وخاطر الانزلاق وراء حلم الشهرة، والمال، الذي فتح مجالاً لظهور مهن جديدة، ومنها «الفاشينيستا»، والتي في الأغلب تقدم محتوى قائماً على الترويج لإصدارات العلامات التجارية أو بعض السلع الاستهلاكية، معتمدة في ذلك على شهرتها، ورصيدها من المتابعين والمعجبين.

ومع تصاعد الأحداث ضمن أجواء استعراضية راقصة تتزوج شمعة من غالب، «وتجنب منه طفلاً بعد أن قطعت علاقتها بصديقتها أشواك بناء على رغبة زوجها، الذي اكتشفت مع مرور الوقت أنه لا يتحمل المسؤولية، ولا يريد أن يعمل كي يعيل أسرته الصغيرة، وبضغط الظروف، والأوضاع المادية تنفجر شمعة وتواجه غالب بشعورها بالندم والأسف، لأنها اتخذت قرار الهروب للزواج منه، حيث لا ينفع الندم، فما كان من غالب إلا أنه طردها من منزله، لتخرج هائمة على وجهها، لا تدرى ماذا تفعل وإلى أين المسير، إلى أن قررت العودة إلى منزل عائلتها...

في الوقت ذاته كان غالب يخطط لاستعاده ابنه من زوجته، التي طلقها غيابياً بعد أن شاهد العديد من المقاطع، والبث المباشر لأم ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفض ما تقوم به من محتوى عبثي لا قيمة له، وذلك فقط لزيادة عدد المعجبين والاشتراكات، التي تتحول إلى رصيد مالي في حسابها، دون اكتراث بأنها تفقد بذلك من سمعتها، ومن مكانتها الاجتماعية كونها أماً وزوجة. headtopics.com

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