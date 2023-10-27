«أمازون الإمارات» توسع تجربة التسوق لتشمل قطر

أعلنت «أمازون الإمارات» عن توسيع تجربة التسوق الدولية لتشمل قطر، بما يتيح فرصة مميزة للعملاء المحليين، لتصفح وتسوق مئات الآلاف من المنتجات المؤهلة، التي يتم شحنها إليهم من دولة الإمارات.

ويمكن للعملاء في قطر الآن تسوق منتجات، ضمن أكثر من 30 فئة، بما فيها منتجات التجميل، والكتب، والإلكترونيات، والأزياء، والصحة، وأجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ، والرياضة، والألعاب و العديد غيرها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على أفضل المنتجات والعروض المتوفرة على Amazon.ae، وتتوفر تجربة التسوق الدولية على باللغتين العربية والإنجليزية، ومع تخصيص تجربة المستخدم، وفقاً لموقعه وعنوان الشحن الخاص به، ويمكن للعملاء إتمام عملية دفع ثمن مشترياتهم بسهولة على Amazon.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يلبي التوسع الجديد في تجربة التسوق الدولية في قطر احتياجات العملاء في الدولة، فكثير من عملائنا في قطر كانوا يرغبون التسوق، والاطلاع على المنتجات المتوفرة في مواقعهم وشرائها بسهولة، ومن خلال هذه التجربة يمكنهم الآن تصفح وتسوق مئات الآلاف من المنتجات، والحصول عليها، من خلال خدمة الشحن والتوصيل مباشرة إلى عتبة بيوتهم». headtopics.com

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