«أبيض الشاطئية» يواجه اليابان والمغرب ودياً

وكان «أبيض الشاطئية» قد اختتم مؤخراً مشاركته في بطولة نيوم الدولية التي نظمتها السعودية من 25 إلى 28 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونجح في حصد برونزية البطولة، بعد فوزه على ألمانيا 3-2.

WAMNEWS: 12 لاعبا في معسكر منتخب الشاطئية استعداداً لوديتي اليابان والمغربدبي في الأول من نوفمبر / وام / يواصل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الإمارات فبراير المقبل عبر خوض مباراتين وديتين جديدتين أمام منتخبي اليابان والمغرب يومي 3 و4 نوفمبر الجاري.

