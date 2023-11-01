«أبوظبي الرياضي» و«دي بي وورلد» يمددان الشراكة 5 سنوات

ووقع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجاي كينينجز نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جولة دي بي وورلد، الاتفاقية الجديدة، في مقر جولة دي بي وورلد في نادي وينتوورث في إنجلترا.

وتقام النسخة 19 من بطولة أبوظبي لعام 2024، في نادي ياس لينكس في جزيرة ياس، وتنتقل من موعدها التقليدي في يناير، لتقام من 7 إلى 10 نوفمبر، علماً أن حدث سلسلة رولكس الآن أصبح الأول من بين بطولتين في التصفيات الختامية الجديدة لجولة دي بي وورلد.

وتضم البطولة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، مع تأهل أفضل 50 لاعباً في نهاية البطولة إلى بطولة جولة دي بي وورلد في دبي الختامية للموسم، ويبلغ مجموع الجوائز المالية للحدثين الختاميين في الإمارات 19 مليون دولار.

وقال عارف العواني: «تعتبر بطولة أبوظبي بمثابة جوهرة التاج لبطولات الجولف العالمية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام، ومنذ انطلاقها لعبت البطولة دوراً مهماً ورئيسياً في التسويق لأبوظبي بوصفها وجهة متميزة لرياضة الجولف، حيث حققت قيمة اقتصادية محلية كبيرة كل عام، ويمنح الموعد الجديد للبطولة لعام 2024 أهمية أكبر».

من جانبه، قال جاي كينينجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جولة دي بي وورلد: أصبحت بطولة أبوظبي مهرجاناً حقيقياً للجولف، يمزج بين لعبة الجولف ذات المستوى العالمي والترفيه المناسب للعائلة، وفخورون أيضاً بحقيقة أن البطولة احتضنت مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التي تترك إرثاً دائماً.

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