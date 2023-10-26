«أبومحمد» يعجز عن سداد 24 ألف درهم متأخرات إيجارية

المصدر:يواجه (أبومحمد) ظروفاً مالية صعبة، تجعله غير قادر على سداد متأخرات إيجارية للمسكن الذي يقطن فيه مع أفراد أسرته في إمارة عجمان، والبالغة 24 ألفاً و272 درهماً، فيما رفع مالك المسكن دعوى قضائية، يطالبه بسداد مبلغ المتأخرات، وإخلاء السكن.

وشرح (أبومحمد ــ 58 عاماً) ظروفه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص منذ عام 1994، وأتقاضى 10 آلاف درهم راتباً شهرياً، وقد كانت حياتي المادية والمعنوية مستقرة وخالية من العقبات والضغوط، حيث استطعت توفير متطلبات العيش لأفراد عائلتي المكونة من أربعة أبناء، بمساعدة زوجتي التي تعمل بوظيفة معلمة في إحدى المدارس الخاصة، وتتقاضى راتباً يبلغ 4400 درهم».

وقال: «بدأ وضعي المادي يتدهور في أبريل من عام 2021، بعد أن أرسلت جهة العمل رسائل لجميع الموظفين عبر البريد الإلكتروني، تخبرنا بأنها ستعيد هيكلة القطاع، وإنهاء خدمات بعض الموظفين، وتقليص رواتب البعض الآخر، وقد كنت ضمن الذين وقع الاختيار عليهم في تقليص راتبي الشهري إلى 8700 درهم، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقي، وبدأت المشكلات الأسرية والحياتية تتفاقم يوماً بعد آخر، ليصل بي الطريق إلى الانفصال عن زوجتي، واستمر وضعي المادية في التردي، حتى بلغت مرحلة أصبحت فيها عاجزاً عن سداد... headtopics.com

وتابع (أبومحمد): «حاولت البحث عن حل لمشكلتي المادية، وطرقت أبواب جهات خيرية، كما حاولت شرح ظروفي الصعبة لمالك السكن، لمراعاة وضعي المادي خلال الفترة الحالية، لكنه منحني مهلة محددة للسداد، ولم أتمكن خلالها من توفير ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات، ما دفع المالك إلى رفع دعوى قضائية ضدي، وتهديدي بالطرد من السكن، ودخول السجن في أي لحظة».

ويناشد (أبومحمد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، ليتمكن من البقاء وأسرته في السكن، وإنقاذه من السجن.

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