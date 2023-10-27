«أبل» تسد فجوة مبيعات الهواتف مع «سامسونج»

أغلقت «أبل»، أخيراً الفجوة مع «سامسونج» الرائدة في سوق الهواتف الذكية، في كوريا الجنوبية، طبقاً لحسابات خبراء.

وفي الربع الأخير باعت «سامسونج» 59.6 مليون هاتف ذكي، بينما باعت «أبل»، 53.6 مليوناً من هواتف «آيفون» طبقاً لتقديرات «آي.دي.سي»، أول من أمس، وبالتالي تصل الحصص السوقية لأكبر اثنين من البائعين إلى 19.7 % و17.7 %.

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