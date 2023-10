«أبد الدهر».. حكايات وويلات أعراف هدامة

قدم مسرح دبي الأهلي، ضمن مشاركته في المنافسة على جوائز مهرجان دبي لمسرح الشباب في اليوم الخامس لعروض المهرجان، مسرحية «أبد الدهر» للمخرج والمؤلف عبد الله المهيري التي نسجت خيوطاً متشابكة لقضية أزلية تستحضر الماضي القريب، وتحفل بملامح تفاصيل متشعبة تدين معها دوامة ثقافة العار التي لا تزال راسخة في مفاهيم وفكر كثيرين، رغم التحولات التي طرأت على مجتمعاتنا الخليجية والعربية.

العرض حمل رسائل مباشرة وشيقة، غنية المعنى، وصلت إلى المتلقي بسهولة، لأن المخرج أبدعه وفق نهج وأسلوب السهل الممتنع، مضفياً عليه طابع البساطة والقوة والجاذبية في آن واحد، ما زاد العرض جمالاً في كل شيء.. فأتى العرض وسط هذه العوالم، غنياً بقيم الحب بينما يضيء على قصص قسوة صراع الرجال وعدم المبالاة بمشاعر المرأة.

وبرزت في العمل رمزية عالية تناغمت مع سيطرة المخرج على أدوات العرض، فضلاً عن حالة الانضباط والانسجام بين مساحات الديكور وفضاءات الخشبة ومفردات السينوغرافيا، وبرزت من بين ذلك: الإضاءة التي هي من تنفيذ الفنان يوسف القصاب، والموسيقى والمؤثرات الصوتية للفنان عبد العزيز خميس، إذ زادت من جمال العرض وجعلت الإحساس يصل إلى الجمهور بشكل جيد. وهو ما عززه أداء الممثلين لأدوارهم بتقانة، لا سيما مشاهد «جسوم» الذي يعاني من إعاقة ذهنية وقام بدوره عبد الله العقيل. headtopics.com

وقد استحضر المؤلف في نصه إضاءات معاصرة لقصة مشابهة في تفاصيلها لجدلية العار وأعرافه، تحكي عن علاقة حفيدة «عويش»، وقامت بدورها الممثلة سارة المازمي، بشاب (قام بدوره الممثل ياسين الدليمي)، إذ يرفض أهلها ارتباطهما لسمعة عائلة عيوش ولسيرة وحال جدتها التي تعمل «طقطاقة» في الأعراس، ذلك رغم محاولات مستميتة من حفيدة «عويش» في تغيير الواقع واختيار شريك حياتها بعيداً عن رتابة تقاليد وعادات هدامة.

بين أزقة الفريج ووسط أكواخ العريش المطلة على البحر، وحيث تبرز شباك الصيادين وعلى إيقاع «النهمات» و«اليامال»، تتصاعد حدة الأحداث وسط رغبة «جبر» ابن عم «عويش» الزواج بها، وإن كان الثمن أن يشوه سمعتها، ذلك بغرض أن تتراجع عن رفضها الزواج به، في الوقت الذي يحاول «فهد» إقناع والده المدمن على الشرب (أدى دوره الممثل محمد بن حارب) في الموافقة على زواجه بالفتاة التي اختارها قلبه، على الرغم مما يقال عن والدتها وعائلتها. headtopics.com

