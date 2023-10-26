«أبد الدهر».. رحلة عار لا تتوقف

مشاعر ثقيلة محمّلة بالعار المؤلم والعجز والحب، نثرتها فرقة «مسرح دبي الأهلي» في مسرحية «أبد الدهر» على خشبة ندوة الثقافة والعلوم، في خامس أيام مهرجان دبي لمسرح الشباب، أول من أمس.

حمل العمل - الذي امتد لما يقارب الساعة - كثيراً من المشاعر القاسية التي تواجه الإنسان، فعالج الحب والقتل والوجع الأنثوي الناتج عن وصمة العار التي قد يلصقها المجتمع بامرأة، ليبين لنا تجذر هذه القضايا وامتدادها عبر الأجيال، حيث تأرجح العمل في مساحة زمنية تمتد من الماضي إلى الحاضر.ينفتح العمل منذ بدايته على عوالم البيئة الإماراتية، فالسينوغرافيا المستخدمة في المسرح، بدءاً من الديكور وصولاً إلى الموسيقى والأزياء، مستمدة من الحياة الإماراتية وتحديداً البيئة البحرية، كما أنه قدم باللهجة المحلية.

يبرز العمل الكائنات المشوّهة والآلام الإنسانية والأوجاع التي يسببها المجتمع، وكأنها أقدار تتكرر دون توقف، حيث نشاهد في الختام (مرايم) والدة (عويش) التي تعيش القدر نفسه، وتتجدد معها كل هذه المشاعر، بما فيها العار الذي يعيش إلى «أبد الدهر».لعل أبرز ما يميز العمل هو التكامل في الأداء، فقدم كل ممثل دوره وفق إيقاع واحد، ويمكن الإشارة الى بروز عبدالله عقيل في شخصية (جسوم)، حيث أدى دور المجنون باحترافية عالية. headtopics.com

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