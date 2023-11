«أبتيرا» مشروع ريادي لعائلة السركال بدعم من «ثبات»

وأطلقت وزارة الاقتصاد برنامج «ثبات» عام 2022، بهدف تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية في الإمارات، وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين، إضافة إلى حوكمتها، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية بهذا القطاع الحيوي، بما يصب في تعزيز مرونة وتنافسية...

وأفرز هذا البرنامج الطموح في نسخته الأولى مشروعين مبتكرين هما «أبتيرا» لعائلة السركال، و«نوتراليس» لعائلة اليوسف، ولعب «ثبات» دوراً محورياً في تطوير أعمال شركة السركال، ونقلها إلى مستوى جديد يواكب اتجاهات الاقتصاد الجديد، خاصة أن البرنامج يوفر آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين، الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، والثاني يدعم دخولها في قطاعات جديدة، ما يسهم في...

وترى السركال أن برنامج «ثبات» قدم لها فكرة أكثر وضوحاً في ما يخص تطوير أعمالها، والتوسع في استغلال أدوات التكنولوجيا لتحقيق مكاسب مستدامة، كما وفر لها نموذج محاكاة واقعياً للأثر والعائد الاقتصادي، الذي يمكن أن تجنيه من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج الرائد وتطوير أعمالها، ما شجعها على إطلاق «أبتيرا»، التي تعد نموذج عمل مبتكراً في تقديم الخدمات وحل المشكلات للعملاء في القطاع العقاري.

وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات في المجموعة: «إن البرنامج غير قواعد اللعبة بالنسبة لطريقة تفكيرنا في إدارة الأعمال، وساعدنا في إنشاء منصة أبتيرا، التي ستقود أعمالنا كوننا شركة عائلية باتجاه نماذج الاقتصاد الجديد.

