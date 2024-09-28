يُقابِل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزراء خارجية دولية في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركين في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كلٌّ على حدة.

وبحث سموه مع وزراء الخارجية مسارات التعاون الثنائي والشراكة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والزراعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على توسيع دائرة شراكاتها العالمية، بما يفتح مسارات جديدة للنمو والازدهار المستدامين، ويلبي تطلعات الشعوب في مستقبل يزخر بفرص التقدم والرخاء.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الأمم المتحدة التعاون الدولي الشراكة وزراء خارجية

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