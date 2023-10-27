يورجن كلوب مدرب ليفربول غير قلق على نونيز رغم إهداره فرصة ذهبية في الدوري الأوروبي لكرة القدم

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يشعر بأي قلق على قدرة لاعبه داروين نونيز على إنهاء الهجمات بعد إهدار مهاجم أوروجواي هدفا مؤكدا في مباراة شهدت حفاظ عملاق مرسيسايد على سجل مثالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 5-1 على تولوز الفرنسي الليلة الماضية.

وأهدر اللاعب (24)، الذي انتقل إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (77.66 مليون دولار) في يونيو حزيران من العام الماضي، فرصة تسجيل هدفه الثاني الليلة الماضية أمام تولوز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكنه قدم أداء مثاليا على ملعب أنفيلد رغم ذلك.

بعد تسجيله في الشوط الأول، ساعد نونيز ليفربول على التقدم بفارق خمس نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بالبطولة الأوروبية. وسجل أيضا كل من ديوجو جوتا وواتارو إندو ورايان جرافينبيرش ومحمد صلاح. وقال كلوب للصحفيين "لعب بطريقة مذهلة. بصراحة، لم يهمني كثيرا تسديده في القائم في تلك اللحظة لأن كل شيء قبلها كان مقنعا للغاية، وكان واضحا تماما". headtopics.com

وأضاف المدرب الألماني "كيف تجاوز المدافع وكيف مر من حارس المرمى، كان الموقف مثاليا... إنه شاب أو رجل سعيد في الوقت الحالي ويمكنك رؤية ذلك كل يوم. والآن علينا التأكد من أن يظل على ما هو عليه". ومضى كلوب قائلا إن لاعب خط الوسط جرافينبيرش (21 عاما)، الذي سدد الكرة في الزاوية بعد لحظات من إهدار نونيز الفرصة، لديه الكثير ليقدمه. وكانت هذه ثاني مباراة على التوالي يخوضها اللاعب الهولندي ضمن تشكيلة البداية منذ 18 شهرا بعد انضمامه من بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في أخر أيام فترة الانتقالات في سبتمبر أيلول.

وقال كلوب عن جرافينبيرش "أنا حقا أحبه كشاب وكلاعب، ومن الجيد حقا أن أرى مدى إيمانه بنفسه مجددا. من الواضح أن هذا مهم جدا لكل لاعب وبالنسبة للاعب شاب بصفة خاصة". وردا على سؤال عن رأيه في ليفربول هذا الموسم قال كلوب "أعتقد أنه من السهل حقا الوقوع في حب هذا الفريق لأنه (يملك) الكثير من الإثارة". headtopics.com

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