يصنع أشياء من الفراغ.. حارس برشلونة يحذر من 'نجم ريال مدريد'!

حذر حارس برشلونة، الألماني تير شتيجن من خطورة ريال مدريد وقدراته في الموسم الحالي على الرغم من أن الفريق الأبيض لا يقدم أفضل مستوياته الفنية لكنه يخرج بنتائج إيجابية.

وقال شتيغين في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد السبت المقبل ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني: "بيلينغهام نجح في تعويض رحيل كريم بنزيمة وأعتبره أخطر لاعب في ريال مدريد فهو يصنع أشياء من الفراغ، فهو يصل كثيرا إلى منطقة جزاء الخصوم ويسجل الأهداف".

ويأتي تصريج شتيغين في وقت لم يتعرض برشلونة إلى أي هزيمة هذا الموسم حتى الآن في الدوري الإسباني أم دوري أبطال أوروبا.

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