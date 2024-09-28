وِدَادُ تَسْتَنَدُ عَلَى مُحَكَّمِ التَّحْكِيمِ الرِّيَاضِيّ بِقَضِيَّةِ يَانِيكِ سِينَرِ

تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي ، في قضية تبرئة المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر من تناول مواد محظورة.

وقبلت وكالة النزاهة الشهر الماضي تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي. لكن وادا التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها قالت السبت إن وجهة النظر بـ"+عدم وجود خطأ أو إهمال+ لم تكن صحيحة بموجب القواعد المعمول بها".وعبر سينر عن خيبته من القرار "لا يمكننا السيطرة على كل شيء. أنا بالطبع خائب لكن متفاجئ أيضا".

وأكد الإيطالي أنه قطع علاقته بالرجلين، مشيرا إلى فقدان الثقة فيهما "كانا جزءا مهما من مسيرتي. لقد عملنا معا لمدة عامين. لقد قمنا بعمل رائع، وحققنا الكثير من النجاح ثم أصبح لدينا فريق رائع خلفنا".

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