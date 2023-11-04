وفد الإمارات يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء

ترأس عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء عدد من كبار المسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وبحث الفرص في قطاعات التكنولوجية الناشئة المختلفة. كما تركزت اللقاءات حول تعزيز المصالح المشتركة لدولة الإمارات والولايات المتحدة من خلال تطوير استراتيجيات تسهم في دعم آفاق التعاون بين الجانبين.

وبدأت زيارة الوفد الإماراتي، باجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا ومجلس الفضاء الوطني وأعضاء من مجلس الكونغرس الأمريكي في «كابيتول هيل». وتضمنت الزيارة اجتماعات مع مؤسسة العلوم الوطنية والأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد سياسة العلوم والتكنولوجيا. واستضاف عمران شرف مع مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي وسفارة الدولة في العاصمة واشنطن مأدبة عشاء، حضرها مسؤولون حكوميون ومراكز بحثية وعدد من المؤسسات الرائدة من القطاع الخاص، وتركزت المحادثات حول استكشاف فرص تعميق أواصر التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتأكيد على أهمية التطوير المشترك للكفاءات مع النظراء في الولايات المتحدة. وأشاد شرف خلال الزيارة، بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في عدة المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والفضاء. وقال شرف «شارك وفد دولة الإمارات مع نظرائه في الولايات المتحدة رؤيتنا الاستراتيجية التي تسعى إلى إحراز تقدم في مجال التكنولوجيا والعالوم المتقدمة ودبلوماسية الفضاء بين دولتين

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