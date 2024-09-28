وفد الإمارات يشارك في عدة اجتماعات رئيسية ضمن الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

واصل وفد دولة الإمارات مشاركته في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة أسبوع.

والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع السيدة كاثرين راسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة . وشاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في "حوار القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 حول المركز العالمي للتكيف: الشراكة العالمية لتكثيف العمل على التكيف." كما عقدت معاليها اجتماعات مع عدد من المسؤولين من الأمم المتحدة والحكومات بشأن الطاقة والبيئة.

وشارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا. كما حضر معاليه وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، الاجتماع الوزاري حول "الوضع في غزة وتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل"، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اللجنة الوزارية المكلفة من منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج.

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